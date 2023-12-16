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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الرئيس.. تشكيل اللجنة العليا لشئون جائزة المبدع الصغير

جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وشهد الشهر موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا قانون قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير المُقدم من الحكومة.

وحددت المادة 3 وفقا لما انتهى إليه المجلس تشكيل اللجنة العليا لشئون جائزة المبدع الصغير.

ونصت المادة 3 على ان تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

-الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة أو من يمثله.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

-رئيس دار الأوبرا المصرية.

-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

-المستشار القانوني لوزير الثقافة.

- 3 من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار  يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

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