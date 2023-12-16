عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023|يوم جميل وهتنتج فيه

برج السرطان
برج السرطان

 يتميز مواليد برج السرطان بامتلاك قدرة كبيرة على التنبؤ بافعال الآخرين وكشف بواطن الأمور ولكنهم يشعرون بالحزن بسرعة وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (21 يونيو – 22 يوليو)

نستعرض لكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي والمالي 

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل


برج السرطان وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

رسمياً أنت جيد ومنتج اليوم .. المشاكل البسيطة في الحياة العاطفية ستشهد نهاية إيجابية وستكون حالتك المالية جيدة ولن يزعجك أي مرض كبير.

برج السرطان على الصعيد العاطفي 


أنت جيد من حيث الرومانسية ومع ذلك، هناك بعض التقلبات غير المتوقعة في انتظارك في الحياة و كن سعيدا ولا تدخل في جدالات.

يجب أن تكون مستمعًا جيدًا وذو موقف إيجابي لأن حبيبك لديه الكثير من الأشياء ليناقشها معك وسوف تتلقى المواطنات عرضًا من شخص يعرفنه عن كثب وسيحل مواليد برج السرطان المحظوظون المشاكل في علاقاتهم السابقة وقد يعودون إليها

توقعات برج السرطان مهنيا

لن يكون هناك أي تحدي مهني كبير وسيعطي هذا وقتًا للتنفس والتفكير في خيارات جديدة وسوف تحتاج بعض المهام إلى تعديلات طفيفة.

سيحتاج قادة الفرق والمديرون إلى أن يكونوا ودودين مع زملائهم في العمل و لا تفقد أعصابك اليوم لأن ذلك قد يسبب مشاكل خطيرة في الأيام المقبلة والابتعاد عن الخلافات كذلك وأولئك الذين يحرصون على تبديل الوظائف يمكنهم ترك الورقة اليوم.

توقعات برج السرطان ماليا

على الرغم من أنك جيد من الناحية المالية، فمن الحكمة عدم الإفراط في الإنفاق، ومع ذلك فأنت جيد في تلبية المتطلبات اليومية وقد تكون لديك خطة سفر اليوم وهذا سيحتاج إلى أموال كافية وكن حذرًا أثناء إقراض مبلغ كبير لشخص ما، حيث قد تواجه مشكلة في استعادته في الوقت المحدد.

اليوم جيد لتسوية نزاع مالي وكذلك التبرع بالمال للجمعيات الخيرية وسيكون بعض مواليد برج السرطان محظوظين في أعمال المضاربة.

توقعات برج السرطان صحيا

تأكد من أن لديك حياة شخصية ومهنية متوازنة بشكل صحيح و احرص على تضمين المزيد من الخضار والفواكه في النظام الغذائي وتخطي الكحول لمدة يوم و يجب على مرضى السكري البدء بممارسة الرياضة وقد تصاب بالعدوى الفيروسية اليوم وهذا من شأنه أن يزعج اليوم و يصاب بعض الأطفال بكدمات أثناء اللعب.

برج السرطان برج السرطان وحظك اليوم برج السرطان مهنيا برج السرطان وحظك اليوم السبت توقعات برج السرطان توقعات برج السرطان مهنيا توقعات برج السرطان وحظك اليوم حظك اليوم حظك اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

لاعيبه رجالة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

برج الحوت وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| فكر في قراراتك

برج الجدي وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| اصلح العلاقات بهذه الحيلة

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

وفاة عمرو عبد الحق.. معلومات صادمة عن سبب رحيل رئيس نادي النصر

سبب وفاة رئيس نادي النصر.. وبهذه الطريقة تنقذ المصاب به

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

الرئة البيضاء .. مرض جديد يتفشى في الصين| اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

برج القوس وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| انت محظوظ

بركات: الأهلي باستطاعته التتويج بذهبية كأس العالم للأندية

إعلامي شهير يسخر من هزيمة الاتحاد السعودي: ‏‏قولتلك يابنزيما وحجازي وماسمعتوش الكلام

اللقطات الأولى| حادث تصادم يتسبب في تكدس مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.. ما السبب؟

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ