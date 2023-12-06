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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023: عالج مخاوفك

السرطان
السرطان

 يتسم مواليد برج السرطان بامتلاك الحس الفني والقدرة على إنهاء الأعمال والمهام بكفاءة وحب الخير للآخرين وهؤلاء هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (21 يونيو – 22 يوليو)

نستعرض لكم توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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برج السرطان وحظك اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023

 

إظهار السحر من خلال الشفاء والتأمل حيث تهيمن القوة الغامضة للشفاء الذاتي والاستبطان على أفق اليوم بالنسبة لمرضى برج السرطان ويجب التركيز على الاستقرار العاطفي للفرد يمكن أن يكشف عن طرق غير متوقعة للنمو الشخصي والحب والإنجاز المهني وتلاحظ انجذابًا ذبذبيًا نحو التفكير في ماضيك وتطلعاتك، والبحث عن الوضوح والحلول للقيود العاطفية.

برج السرطان على الصعيد العاطفي

تواصل وتعاطف مع شريكك أو اهتمامك بالحب بطريقة عميقة وذات معنى وإذا كنت أعزبًا، فكر في رغباتك في الشريك وتوقعات العلاقة.

اسمح لنفسك بالتخلي عن أي وجع أو استياء كنت تؤويه واشفِ وانمو ودع الطاقة المكتشفة حديثًا تشع لجذب الشخص المناسب إلى حياتك ويمكن أن تستفيد العلاقات الحالية من رعاية المحادثات والضحك المشترك والاتصالات العميقة.

توقعات برج السرطان مهنيا

تقع ديناميكيات مكان العمل ضمن نطاق نجمك اليوم أيها السرطان و تعمق أكثر في أهدافك المهنية وابحث عن أي عوائق محتملة وعالجها وربما يكون هناك خوف طويل الأمد من المخاطرة أو خوف معوق يمنع نموك.

لا تختبئ اليوم وتغلب على هذه القيود بشكل مباشر واكتشف طرقًا تؤدي إلى الازدهار والنجاح.


توقعات برج السرطان ماليا

برج السرطان، رحلتك إلى العافية المالية تتوافق تمامًا مع تلميح النجم للتأمل والشفاء اليوم وهل يتم التحكم في إنفاقك من خلال المشاعر المندفعة أو الخوف الكامن من النقص.
تأمل وابحث عن الوضوح بشأن أي عادات ضارة وسلوكيات غير واعية تعيق طريقك إلى الوفرة المالية.

توقعات برج السرطان صحيا

تواصل مع ذاتك الداخلية؛ إذا كنت تعاني من التوتر أو القلق، فاستخدم الطاقات العاكسة اليوم لمعرفة جذور المشكلة 

ممارسة التأمل الواعي، أو قضاء الوقت في الطبيعة، أو أخذ جلسة يوجا هادئة يمكن أن تقطع شوطا طويلا، فالصحة في نهاية المطاف، ليست مجرد غياب المرض، بل هي الانسجام العاطفي والعقلي والروحي الشامل.
 

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