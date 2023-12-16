مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق تويتر الكثير من الجدل ، فقد وثق لحظة وفاة مغنٍ شاب يدعى بيدرو هنريكي و يبلغ من العمر 30 عاما وهو يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" ليسقط فجأة أمام فرقته وذلك على خشبة المسرح ليفارق الحياة وذلك في حفل فييرا دي سانتانا بالبرازيل، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 120 كيلومترا من السلفادور.

ووفق موقع "TMZ قد وثق الجمهور الذي حضر الحفل لحظة وفاته وذلك بنوبة قلبية قد أدت لوفاته على الفور، ليترك زوجتة وابنة عمرها والذي لم يتجاوز الشهرين بعد.



وأوضحت وسائل إعلام برازيلية أن الشاب كان قد قد توازنه وسقط على ظهره ليهرع المتواجدون على خشبة المسرح لمساعدته بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.