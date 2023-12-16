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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات عبر تطبيق تويتر الكثير من الجدل ، فقد وثق لحظة وفاة مغنٍ شاب يدعى بيدرو هنريكي و يبلغ من العمر 30 عاما وهو يؤدي أغنيته "Vai Ser Tão Lindo" ليسقط فجأة أمام فرقته وذلك على خشبة المسرح ليفارق الحياة  وذلك في حفل فييرا دي سانتانا بالبرازيل، وهي  مدينة تقع على بعد حوالي 120 كيلومترا من السلفادور.

ووفق موقع "TMZ قد وثق الجمهور الذي حضر الحفل لحظة وفاته وذلك بنوبة قلبية قد أدت لوفاته على الفور، ليترك زوجتة وابنة عمرها والذي لم يتجاوز الشهرين بعد.


وأوضحت وسائل إعلام برازيلية أن الشاب كان قد قد توازنه وسقط على ظهره ليهرع المتواجدون على خشبة المسرح لمساعدته بينما بدا الجمهور في حالة صدمة.

ملايين المشاهدات تطبيق تويتر بيدرو هنريكي

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