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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أين كانت؟.. علماء آثار يثيرون الجدل بالعثور على مدينة مفقودة منذ 1500 عام

أين كانت؟ ..علماء
أين كانت؟ ..علماء الآثار يثيرون الجدل بالعثور على مدينة مفق

أثار مجموعة من علماء الآثار الجدل وذلك باكتشاف مدينة تُدعى "إنترامنا ليريناس" وهي تقع في منتصف الطريق وذلك بين كلا من روما ونابيس، ويعتقد العلماء أنها تعد مدينة رومانية "مزدهرة" يسكنها عدد كبير نسبياً بالنسبة لتلك الفترة.
أكد العلماء أن المدينة اختفت قبل أكثر من 1500 عام في مدينة إيطاليا، ولم يتمكن أي من البشر من الوصول الى أي أثر لتلك المدينة وذلك طوال هذه الفترة، رغم أنها كانت مزدهرة .

ووفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية فقد اكتشف مجموعة من علماء الآثار بعض بقايا المدينة والتي  يسكنها أكثر من ألفي شخص،  وقد ظلت مهجورة ومفقودة وذلك لنحو 1500 عام وتعد من بقايا العصر الروماني.

وتُدعى المدينة "إنترامنا ليريناس" وهي تقع في منتصف الطريق وذلك بين روما ونابيس، ويعتقد العلماء أنها مدينة رومانية "مزدهرة" يسكنها عدد كبير نسبياً بالنسبة لتلك الفترة.

ويقول العلماء إن  المدينة كان بها 190 منزلاً صغيراً، و25 منزلاً أكبرو يُعتقد أنه ربما كان بمثابة مباني أسواق داخلية وبيوت نقابية ومجمعات 

علماء الآثار مدينة رومانية

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