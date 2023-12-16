عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية فلسطين : قطاع غزة مكان غير صالح للعيش

وزير خارجية فلسطين
وزير خارجية فلسطين

 أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي أن تدمير كافة نواحي الحياة في قطاع  غزة بالشكل الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي سيفضي إذا ما سمح له بالاستمرار إلى جعله مكانا غير صالح للعيش.

جاء ذلك خلال لقاء المالكي  وزير خارجية ايسلندا، بيارنا بنديكتسون، في العاصمة النرويجية أوسلو.

ولفت المالكي إلى الأسلوب الممنهج الذي تنفذ بها إسرائيل عدوانها، بدًءا من تهجير الفلسطينيين قسرياًّ من الشمال الى الجنوب وتدمير كل نواحي الحياة في الشمال، ومن ثم استهدافهم وتهجيرهم من الجنوب الى مدينة رفح، واستهدافهم في تلك المنطقة لإجبارهم على اللجوء الى صحراء سيناء. فلا شيء يبرر الدمار الواسع الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أسس الحياة في قطاع غزة من بنية تحتية ومنشآت خدماتية وحيوية ومدارس ومستشفيات ومباني سكنية، لإنهاء أي أمل فلسطيني بالرجوع الى أراضيهم ومنازلهم في قطاع غزة. 

وشدّد على مسؤولية المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسؤولياته لحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف إطلاقها للنار بشكل فوري ونهائي، ومنعها من تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والعمل على تبني مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الاستعماري وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والعادلة.

وأشار كذلك  الى أن الأهداف الحقيقية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين من ارضهم، حيث تنفذ ذلك من خلال قتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة بشكل شبه كلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

وداعا أزمة البصل|الكيلو يتراجع 10 جنيهات بعد تدخل حكومي عاجل.. وهذا ثمنه الآن

رسميًا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه قبل أخر اجتماع للبنك المركزي في 2023

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

ترشيحاتنا

مرسى علم تستضيف المؤتمر السنوي لأكبر وأهم منصة للحجز السياحي الإلكتروني ببولندا

أمل جديد لمرضى الربو|هل يمكن استبدال الكورتيزون بالعلاج البيولوجي ؟

سيولة مرورية علي كافة المحاور الصحراوية .. وحملات مكثفة لمنع طمس اللوحات

هنا الأهلي العالمي| فهد العتيبي يثير الجدل بعد الإطاحة باتحاد جدة

بقذائف الهاون.. سرايا القدس تستهدف حشودا عسكرية لجيش الاحتلال

فرج عامر يوجه رسالة مثيرة لـ كريم بنزيما بعد الهزيمة أمام الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ابنة عمرو دياب تثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

فيديو

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ