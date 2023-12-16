غضب في تل أبيب بسبب قت.ل الاحتلال لأسراه.. ونائبة القنبلة النووية تعلق

طافت مسيرات ومظاهرات في الكيان المحتل خلال الساعات الماضية حيث شهدت تل أبيب تظاهرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وفق ماذكرت صحف عبرية.

وزاد من سخط الاحتجاجات في الكيان المحتل، اعتراف الإحتلال باقدامه على قت.ل أسراه لدى المقاومة، معلنًا أنه قتل 3 أسرى عن طريق الخطأ في غزة.

وأوقف المتظاهرون حركة المرور عند مفترق كابلان بينما كانوا يسيرون نحو المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كيريا.

وطالب المحتجون بضرورة اجراء اتفاق جديد لإعادة الأسرى المتبقين في غزة.

وأكد المتظاهرون أنه لن يكون هناك نصر حتى يتم إطلاق سراح آخر أسير .

يأتي ذلك فيما اعتبرت النائبة المتطرفة في الكنيست تالي جوتليف، التي سبق وطالبت بقصف غزة بالقنبلة النووية، إعلان الجيش الإسرائيلي قتله 3 أسرى في غزة عن طريق الخطأ خدعة لا أكثر.

واعتبرت النائبة المتطرفة أن جيش الاحتلال يحاول بخدعته إنهاء الحرب في القطاع.

وقالت جوتليف في تغريدة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "لماذا ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت الأخبار المأساوية حول عمليات القتل العرضية؟".

وأضافت النائبة عن حزب الليكود، أن "إعلان المتحدث لا يخدم أي غرض في هذه المرحلة من حرب غزة"، كما تساءلت: "كيف يؤدي هذا إلى تقوية جنود الجيش الإسرائيلي؟ ما الغرض الذي يخدمه؟".

واعتبرت النائبة أنه "لا يوجد غرض غير وقف القتال في وقت أقرب بكثير مما يجب أن ينتهي".