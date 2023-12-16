في الصباح الباكر.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي بـ إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن قيامها بتنفيذ قرار ضد الصهاينة ومعاونيهم في طهران.

وذكرت وسائل إعلام أن السلطات في طهران أعلنت إعدام عميل للموساد الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن التنفيذ لعملية الإعدام جرى في جنوب شرق محافظة سيستان بلوشستان في إيران.