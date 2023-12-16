أشقاء.. فرج عامر يرد على تعليقات مشجعي الأهلي واتحاد جدة بعد فوز الأحمر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة الأهلي واتحاد جدة عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “الرياضة تجمع الشعوب وتوحد الامم ، مصر والسعودية اخوات والاهلي واتحاد جدة اشقاء والفوز والهزيمة وليس نهاية العالم وكرة القدم غالب ومغلوب، واجمل ما في كرة القدم امتصاصها طاقات الشباب وحماس الجماهير، الروح الرياضية رمز تقدم الدول خاصة عندما تجمعها العروبة”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة اهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.