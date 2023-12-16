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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات الساعات الماضية

النفط
النفط

واصل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعه ليزيد بــ 1.78 دولار، وفق ما ذكرت صحف كويتية.

وبلغ سعر البرميل النفطي الكويتي 78.95 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 77.17 دولار في تداولات الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنتات لتبلغ 76.55 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 71.43 دولار.

وقبل قليل، ذكر بيان للديوان الأميري، اليوم السبت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، انتقل إلى جوار ربه. 
وقطع تلفزيون الكويت برامجه الاعتيادية وبث آيات من القرآن الكريم.

برميل النفط الكويتي سعر البرميل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح

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