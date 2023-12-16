ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات الساعات الماضية

واصل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعه ليزيد بــ 1.78 دولار، وفق ما ذكرت صحف كويتية.

وبلغ سعر البرميل النفطي الكويتي 78.95 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 77.17 دولار في تداولات الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنتات لتبلغ 76.55 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا لتبلغ 71.43 دولار.

وقبل قليل، ذكر بيان للديوان الأميري، اليوم السبت، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، انتقل إلى جوار ربه.

وقطع تلفزيون الكويت برامجه الاعتيادية وبث آيات من القرآن الكريم.