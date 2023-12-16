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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء اكتتاب الأفراد على أسهم مجموعة "إم بي سي" بسوق الأسهم السعودية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

بدأ يوم الخميس الماضي الاكتتاب العام على أسهم شركة "إم بي سي" لشريحة الأفراد في سوق الأسهم السعودية، بعد أن حدد سعر السهم في عملية بناء سجل الأوامر من المؤسسات عند الحد الأعلى للسعر الاسترشادي أي 25 ريالاً (6.67 دولار) للسهم.

وجذب الطرح العام الأولي الثلاثاء الماضي لمجموعة "أم بي سي" في السوق السعودية طلبات بقيمة 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) من شريحة المؤسسات وهو ما يعادل تغطية بلغت نحو 66 مرة قيمة الطرح، بحسب ما أعلنته شركة "أتش أس بي سي العربية" بالسعودية على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول"، الثلاثاء الماضي بصفتها مدير الاكتتاب.

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القيمة السوقية عند الطرح 2.2 مليار دولار

وجمعت الشركة 831 مليون ريال (221.5 مليون دولار) من الطرح، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 8.3 مليار ريال (2.21 مليار دولار).

وقالت المجموعة الإعلامية إنها "ستستخدم حصيلة الطرح لسداد مديونيتها المستحقة وتعزيز هامش السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل ودعم مصروفات مرتبطة بمنصة (شاهد) التابعة للمجموعة، إضافة إلى الاستثمار في مبادرات جديدة".

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يشار إلى أن شركة "أتش أس بي سي العربية" السعودية تدير عملية الاكتتاب في الطرح للمجموعة الإعلامية السعودية.

وتعمل مجموعة "أم بي سي" الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أن تأسست في لندن عام 1991 كقناة فضائية مستقلة، قبل أن تنقل مقرها الرئيس إلى دبي، ثم إلى الرياض بعد ذلك.

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