اتق شر من أحسنت إليه|عامل ينهي حياة نجل مديره بعد طلب فدية

كما يقول المثل الشعبي (اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ) فهذا ما حدث بالفعل، في جريمة القليوبية، حينما أقدم عامل على خطف نجل تاجر أراضي كان يعمل لديه ، بحيلة شيطانية من أجل أن يطلب فدية مبلغا من المال مقابل تحرير الطفل، إلا أنه عقب خطف الطفل وخشي عدم افتضاح أمره، خنق الطفل حتى فارق الحياة.

تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله "طالب سن 9" ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل " طرف المُبلغ سابقاً "- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير إكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ ، ونظراً لمروره بضائقة مالية إختمرت فـى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه ، وفـى سبيل ذلك قام بإستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام بإحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام "حبل" خشية إفتضاح أمره حتى فارق الحياة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.