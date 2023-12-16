تنكيس الأعلام وتعديل البرامج.. قرارات الحكومة اللبنانية بعد وفاة أمير الكويت

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قرارا بإعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم السبت.

ونص القرار علي : تُنكس حداداً الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من تاريخه ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه 18/12/2023 ضمناً، وتُعدّل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الاليمة.

وأعلنت إذاعة الكويت اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

ولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

الأمير نواف الأحمد هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق، من زوجته اليمامة.

وتلقى الشيخ نواف الأحمد تعليمه في الكويت، ضمن مدارسها النظامية، ومن بينها المدرسة المباركية.