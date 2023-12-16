عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التخطيط القومي" يصدر تقريراً حول حصاد أنشطة وفعاليات المعهد في نوفمبر 2023

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نشر معهد التخطيط القومي تقرير “حصاد نوفمبر 2023” سلط فيه الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر نوفمبر، وتنوعت ما بين المشاركات الخارجية وبروتوكولات التعاون والفعاليات العلمية والبرامج التدريبية واللقاءات والندوات وورش العمل والدراسات العليا التي قدمها المعهد.

وأبرز التقرير مشاركة رئيس المعهد في فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تحت عنوان: "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية"، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.

ومشاركة المعهد في مؤتمر الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي برعاية وزارتي الإنتاج الحربي والبيئة، ورئاسة شرفية لكلٍ من د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ود عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد للجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق.

سمينار شباب الباحثين بمعهد التخطيط القومي يناقش مستقبل المياه في مصر

"التخطيط القومي" يدعو لتشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية


كما أشار التقرير إلى توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وهيئة تنمية الصعيد لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات عدة من بينها إعداد خطة استراتيجية لتنمية محافظات الصعيد، وإعداد دراسات الجدوى المتكاملة للمشروعات التنموية المقترحة، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالهيئة..
وشمل الحصاد أيضاً استعراض مجموعة من الفعاليات العلمية التي عقدت خلال الشهر منها: سمينار الثلاثاء لاستعراض "المخاطر العالمية والإقليمية وانعكاساتها على التنمية في مصر"، إضافةً إلى إطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية".

كما أشار التقرير إلى الحلقة الثانية من المتابعات العلمية والتي خُصِصت لمناقشة كتاب "كيف يتحقق النمو الشامل للجميع" الصادر عن صندوق النقد الدولي 2022.

ووفقاً للتقرير أيضاً عقد المعهد 3 برامج تدريبية حول مهارات القيادة التشاركية للعاملين بمكتبة الإسكندرية، والبرنامج التدريبي الدولي "تقييم" بالتعاون مع UNDP, ENAP –ecole Nationale d’administration publique 

وأشار التقرير إلى استقبال رئيس معهد التخطيط القومي مدير معهد العلوم الزراعية لدول المتوسط التابع للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطة المتقدمة في مونبيليه بفرنسا، لبحث فرص وآفاق العلاقات العلمية بين المعهدين لاسيما في مجالات النمذجة الاقتصادية.

إلى جانب ما سبق، تضمن حصاد نوفمبر عقد ندوة تعريفية حول "تعميق التصنيع المحلي" بجمعية المهندسين المصرية، وكذلك عقد ندوة تعريفية حول البرنامج الصيفي لشباب الباحثين الذي ينفذه المعهد الدولي لتطبيق تحليلات النظم.

معهد التخطيط القومي يستقبل مدير معهد دراسات الاقتصاد الزراعي الفرنسي

محافظ أسوان يلتقي وفد بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط


كما ركز التقرير على ورشة العمل التي نظمها المعهد بالتعاون مع المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط حول "التمويل من أجل التنمية".

واختتم التقرير بتسليط الضوء على احتفال معهد التخطيط القومي بتخرج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني التنمية" 2022/2023 .

معهد التخطيط القومي تغيرات المناخ أشرف العربي محافظات الصعيد التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

قرار عاجل.. إيقاف أنشطة كرة القدم في الكويت بعد وفاة أمير البلاد

قصف صهيوني عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

بوتين يعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

هدفنا الوصول للنهائي.. محمد الشناوي يعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة

بطائرات مسيرة..الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد أهداف حساسة في إيلات

محرمة دوليا| اللواء عادل العمدة: إسرائـيل أسقطت 6 آلاف قنبلة على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

طريقة عمل كبدة مشوحة بأسهل الخطوات

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

جاين أوستن.. لماذا اشتهرت فقط بعد وفاتها| تفاصيل مدهشة

فيديو

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ