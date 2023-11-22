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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط القومي يستقبل مدير معهد دراسات الاقتصاد الزراعي الفرنسي

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، كلٍ من: الدكتور تيري دوببل، مدير معهد العلوم الزراعية لدول المتوسط التابع للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة في مونبيليه بفرنسا والدكتورة تهانى عبد الحكيم الأستاذ بالمعهد، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين المعهدين في المجالات التدريبية والبحثية المشتركة.
 

وفي هذا الإطار أوضح أ.د. أشرف العربي أن اللقاء يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على تبادل المعرفة مع الجهات البحثية المختلفة، لمناقشة أطر ومجالات التعاون في عدة مشروعات بحثية خاصة في قطاعات المياه والبيئة والغذاء، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية المشتركة بين المعهدين.


كما تم خلال اللقاء بحث فرص وآفاق تعزيز  العلاقات العلمية بين المعهدين، لا سيما في مجالات النمذجة الاقتصادية، وتبادل الأساتذة الزائرين بين المعهدين. 

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جدير بالذكر، أن المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة تأسس عام 1962 وهو منظمة حكومية دولية متوسطية تتألف من 13 دولة عضوة وهي ألبانيا، الجزائر، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تونس، وتركيا، ويباشر المركز مهام عمله من خلال 4 مقرات في إيطاليا واليونان وفرنسا وإسبانيا، إضافة إلى المقر الرئيسي في باريس..
ويركز عمل المعهد على أربع تحديات أساسية هي حماية الكوكب والأمن الغذائي، والتنمية الشاملة، والقدرة على الصمود في وجه الأزمات والتوترات.

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