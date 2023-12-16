فنادق البحر الأحمر تستقبل موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة بفعاليات متنوعة

في محافظة البحر الأحمر السياحية، اكتملت الاستعدادات لاستقبال فصل الأعياد بفخر واستعداد مبهج، حيث تزينت المنتجعات السياحية والفنادق بأجواء الكريسماس ورأس السنة الميلادية. مداخل الفنادق تحولت إلى لوحات فنية تستقطب النظرات بأشجار الميلاد المضيئة ورمزيات بابا نويل، مشيرة إلى جاذبيتها للسياح من مختلف الجنسيات.

عصام علي، عضو غرفة المنشآت السياحية بالغردقة والخبير السياحى بالغردقة، أكد أن الاحتفالات هذا العام ستختلف، مشيرًا إلى تنظيم عروض فنية وحفلات خاصة لضيوف الفنادق، بهدف جذب أكبر عدد من السياح، مشيرا الى توقعات بموسم استثنائي ومفاجئ هذا العام، مشيرًا إلى امتلاء بعض الفنادق تمامًا خلال فترة الاحتفالات.

بحسب إحصائيات شركات الحجز والسياحة، فإن نسب الحجوزات تصل إلى 70% حتى الآن، حيث يتصدر الروس والألمان والإنجليز القائمة. وأشارعاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق الكبرى بمرسى علم إلى ارتفاع الإقبال على مدينة الغردقة ومرسى علم خاصةً، وتحدث عن انتعاشة في السياحة تُظهر عودة الحركة السياحية لمستوياتها الطبيعية، مع توقعات بزيادة الإقبال هذا الموسم.

عثمان أشاد بجهود الدولة والجهات المعنية في تعزيز الأمان وجعل البحر الأحمر وجهة سياحية مميزة، مما ساهم في فتح أسواق سياحية جديدة وارتفاع نسب الإشغال في بعض الفنادق إلى 80%.

في ظل هذه الإعدادات الاحتفالية والترقب للأعياد، يُتوقع أن يكون هذا الموسم السياحي في البحر الأحمر استثنائيًا ونابضًا بالحيوية، حيث تستعد الفنادق لتقديم باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لزوارها من مختلف أنحاء العالم.