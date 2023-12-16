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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"فلسطين في القلب" .. تأجيل الأمسية الشعرية الغنائية بمسرح الهناجر

ايهاب فهمي
ايهاب فهمي

أعلن الفنان إيهاب فهمي تأجيل الأمسية الشعرية الغنائية التي كانت ستقام يوم الاثنين المقبل  بعنوان"فلسطين في القلب" بمسرح مركز الهناجر للفنون.

أكد إيهاب فهمي فى تصريح خاص لموقع صدى البلد أن سبب التأجيل هو فترة الحداد التي أعلنتها مصر لمدة ثلاثة أيام بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وذلك في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣م.

يتضمن برنامج الأمسية؛ إلقاء الشاعر محمد بهجت لأشعار: "الله معك"، "يا برتقال أخضر وجديد"، "أنا عربي"، "مسحراتي القدس"، "إن نصر الله قريب"، "مسحراتي التراب المريمي"، "الأرض بتتكلم عربي"، "سينا أرض مصرية"، "عروسة من سينا".

ومجموعة متميزة من الأغاني التراثية؛ غناء الفنان أحمد محسن: "الأرض بتتكلم عربي"، "زهرة المدائن"، "القدس دار السلام"، "القدس العتيقة"، "عربية يا أرض فلسطين"، "سكت الكلام"، "أخي جاوز الظالمون المدى"، "حبيبتي من ضفايرها طل القمر"، "اسلمي يا مصر".

وفاة نواف الأحمد الجابر الصباح

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية حافلة قدم خلالها نموذجا مشرفا في خدمة وطنه والدفاع عن مصالح الامة العربية والإسلامية. 

وأعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيق حكومة وشعبا داعيا الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان ينعم علي الشعب الكويتي بالصبر والسكينة.

 

مصر تنعي أمير الكويت

نعت الدولة المصرية أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، عن عمر يناهز 86 عاما.

 

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، "الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

 

وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

 

وفاة أمير الكويت

وأعلن الديوان الأميري الكويتي ظهر اليوم السبت، عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد منذ أن نالت استقلالها عام 1962، فمن هو الشيخ نواف؟.

والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الأمير السادس عشر لدولة الكويت، والسادس منذ استقلال البلاد عن بريطانيا. وهو الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (الذي حكم الكويت بين عامي 1921-1950).

وتولى الشيخ نواف منصب ولي العهد على مدى 14 عاما، إذ أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح قراراً بتزكيته في السابع من فبراير 2006، أي بعد أسبوع من تولي الأمير الحكم، وبايعه أعضاء مجلس الأمة في جلسة خاصة حسبما ينص دستور البلاد.

وولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حالياً) بمدينة الكويت، بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لديوان ولي العهد، حيث نشأ وترعرع في "قصر دسمان"، الذي كان بيت الحكم في عهد والده الأمير أحمد الجابر، وتلقى تعليمه في المدارس النظامية بالكويت، ومن بينها المدرسة المباركية.

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