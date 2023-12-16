جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه المستوطنات الشمالية، مضيفا أن قواته هاجمت مصدر النيران بالمدفعية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن ضربات جوية طالت أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية، اشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهرين الماضيين، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.