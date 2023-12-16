تفتح النفس .. طريقة عمل كفتة القرنبيط

تعد كفتة القرنبيط من الأكلات الشهية وغير التقليدية التى يمكن تقديمها خلال فصلى الخريف والشتاء وتكسر روتين السفرة المصرية.

نعرض لكم طريقة عمل كفتة القرنبيط بشكل ومذاق مميز وذلك من خلال خطوات الشيف غادة جميل.

مقادير كفتة القرنبيط



قرنبيط مسلوق

جبنة بارميزان

بقسماط

بيضة

كاتشب

بصل مبشور

ثوم بودرة

بصل بودرة

ملح

فلفل أسود

ملعقة زبدة



طريقة عمل كفتة القرنبيط

* ضعي القرنبيط مع الملح والفلفل الأسود وافرميهم في الكبة ثم اضيفي البصل المبشور والبصل البودرة والبقسماط المطحون وافرميهم جيدا.



* ضعي الكاتشب على القرنبيط وقلبي جيدا اخلطيهم جيدا ثم ضعي بيضة متبلة بالفلفل الاسود ثم الجبنة البارميزان وقلبيهم جيدا.



ادهني ورق الزبدة بالقليل الزبدة ثم شكلي العجينة أصابع كفتة أو كور حسب الرغبة ثم ادخليها الفرن حتى تمام النضج وقدمى كفتة القرنبيط مع الكاتشب أو الصوص المفضل.