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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر في طريقة عمل القرنبيط بدون ما يشرب زيت نهائيا

صدى البلد

إذا كنتِ تحاولين عمل القرنبيط، ولكن تبحثين عن طريقة عمل  قرنبيط مقرمش بدون شرب زيت.
 

المقادير 
قرنبيط مقطع زهرات صغيرة
ماء مغلي لسلق القرنبيط
ملح وكمون لماء السلق
بيض +ملح وفلفل
دقيق 
بقسماط (خبز مطحون )متبل بملح وفلفل وبابريكا وشطة حسب الرغبة 
زيت للقلي
الطريقة
نغلي الماء ونضع به القرنبيط وعند وضعه بالماء سيتوقف الغليان ننتظر حتى يغلي مرة اخرى ونحسب 5دقائق 
نريد القرنبيط مستوي ولكن غير مهري 
نصفيه جيدا
ونضعه بالدقيق ثم بالبيض ثم بالبقسماط
نخمره بزيت ساخن على نار متوسطة لكي يحمر ويقرمش 
لا نحمره على نار عالية فيحمر سريعآ دون ان يقرمش ويكمل نضجه <<مهم
يقدم بالهنا والعافية

 

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