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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر كسبت الرهان.. أحمد الطاهري: الانتخابات الرئاسية ملحمة وطنية سطرها الشعب العظيم

احمد الطاهري
احمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تعد ملحمة وطنية سطرها شعب مصر العظيم، حيث شهدت نسب مشاركة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية المصرية.

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشهد الانتخابات الرئاسية أقل ما يقال عليه أنه مشهد مشرف وعظيم، شارك فيه كل فئات الشعب المصري، سواء الشباب أو المرأة أو كبار السن أو المصريين بالخارج أو الداخل، شعب بالكامل كان على قدر المسؤولية، مسؤولية النداء في لحظة ولحظات وطنية فارقة تواجه فيها مصر تحديات كبيرة ولكن مهما كبرت التحديات تصغر أمام مصر وشعب مصر العظيم.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تاريخية، والتي فاجأت ما نطلق عليهم النخب، ونقولها بكل ثقة مصر كسبت الرهان، فرهان مصر دائما على أولادها، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك رهان على أولاد مصر ومصر تخسر رهانها.

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