خادم الحرمين ينعى أمير الكويت: كرس حياته لخدمة ورفعة بلاده

نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أمير الكويت الراحل الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا أنه كرس حياته لخدمة بلاده ورفعتها.

وقال الملك سلمان في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" "نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلون".

ومنذ قليل، أفادت صحيفة "سبق" السعوية، أنه تقرر إقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في الحرمين الشريفين.

وأعلنت إذاعة الكويت، اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من يونيو 1937، وتولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.