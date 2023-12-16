مجدي بدران يقدم روشتة للوقاية من الإنفلونزا ويحذر من القبلات |فيديو

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، روشتة لكيفية الوقاية من الانفلونزا والفيروسات الجديدة خاصة في فصل الشتاء.

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "لابد أن نعترف أن العالم حاليا عبارة عن قرية صغيرة وبها بعض الفيروسات المنتشرة"، موضحا: "المنتشرة حاليا فيروسات نزلات البرد".

وأوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،: "هناك 200 مجموعة يشكلون نزلات البرد، ومعدل الانتشار في الدقيقة يصل إلى عدة آلاف"، مشيرا: "فيروس كورونا مازال موجودا لكنه أقل من السابق".

وتابع الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،: "أعراض فيروس كورونا أصبحت مثل نزلات البرد العادية، ولا داع للخوف، لكن لابد من أخذ الاحتياطات، خاصة مع دخول شهر يناير وفبراير".

ولفت: "الإنفلونزا تتربع حاليا على عرش الوفيات في العالم، لأنها تصيب في السنة مليار وتقتل 650 ألف، خاصة المسنين ومرضى نقص المناعة والمدخنين والحوامل وأطفال أقل من 5 سنوات"، مضيفا: "لابد من معرفة طرق الوقاية والعدوى من الإنفلونزا وأخذ التطعيم".

وتابع: "طرق الوقاية بسيطة، ومنها الكمامة وغسل اليدين والتباعد، وتجنب القبلات"، معقبا: "القبلات لا تنقل الإنفلونزا فقط، بل ممكن تنقل ميكروب من الفم.. وعلى حسب الأبحاث فأن الفم الواحد ممكن يكون فيه 500 إلى ألف نوع من الميكروبات".

