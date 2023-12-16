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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجدي بدران يقدم روشتة للوقاية من الإنفلونزا ويحذر من القبلات |فيديو

الإنفلونزا
الإنفلونزا

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، روشتة لكيفية الوقاية من الانفلونزا والفيروسات الجديدة خاصة في فصل الشتاء.

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وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "لابد أن نعترف أن العالم حاليا عبارة عن قرية صغيرة وبها بعض الفيروسات المنتشرة"، موضحا: "المنتشرة حاليا فيروسات نزلات البرد".

 

وأوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،: "هناك 200 مجموعة يشكلون نزلات البرد، ومعدل الانتشار في الدقيقة يصل إلى عدة آلاف"، مشيرا: "فيروس كورونا مازال موجودا لكنه أقل من السابق".

 

وتابع الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة،: "أعراض فيروس كورونا أصبحت مثل نزلات البرد العادية، ولا داع للخوف، لكن لابد من أخذ الاحتياطات، خاصة مع دخول شهر يناير وفبراير".

 

ولفت: "الإنفلونزا تتربع حاليا على عرش الوفيات في العالم، لأنها تصيب في السنة مليار وتقتل 650 ألف، خاصة المسنين ومرضى نقص المناعة والمدخنين والحوامل وأطفال أقل من 5 سنوات"، مضيفا: "لابد من معرفة طرق الوقاية والعدوى من الإنفلونزا وأخذ التطعيم".

 

وتابع: "طرق الوقاية بسيطة، ومنها الكمامة وغسل اليدين والتباعد، وتجنب القبلات"، معقبا: "القبلات لا تنقل الإنفلونزا فقط، بل ممكن تنقل ميكروب من الفم.. وعلى حسب الأبحاث فأن الفم الواحد ممكن يكون فيه 500 إلى ألف نوع من الميكروبات".
 

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