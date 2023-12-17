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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها في حدائق القبة

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عامل؛ لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

البداية كانت بالعثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحقيقات؛ تبين صعود عاطل إلى الشركة وقتلها، بعد سرقتها، حيث رصدت كاميرات المراقبة المتهم.

وألقي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة .

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات، على أن: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة

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