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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القصة الكاملة لنحر سلالات دواجن مصرية نادرة.. الزراعة تكشف حقائق جديدة

صدى البلد

ما بين نفي وإثبات، انتشرت أنباء جديدة حول ذبح معهد الانتاج الحيواني التابع لوزارة الزراعة  سلالات دواجن مصرية محلية نادرة وذلك لعدم توافر أعلافها ، وهذا على الرغم من أن المعهد من أهم الجهات البحثية والتى تمضى أعوام عديدة من أجل استنباط سلالات محلية جديدة .
 

سلالات محلية

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية،  أن المعهد ينتج سلالات محلية عديدة حيث أنتجنا 14 سلالة محلية، ومنها ما يتم تصديره مثل سلالة الفيومى وهى من أقدم السلالات المصرية وسلالة مميزة جدا .

وأضاف "الشافعي" لـ"صدى البلد" أن ما يتم استنباطه من دواجن محلية نقوم بالحفاظ عليها ولا يمكن ذبحها، نافيا أى أنباء عن ذبح سلالات مصرية نادرة تم استنباطها .

 

أهداف الاستنباط

 

وأوضح "مدير معهد الانتاج الحيواني" أن كل سلالة تم استنباطها كانت لهدف معين إما لهدف انتاجي، أو هدف جغرافي، أو بهدف التأقلم مع المناخ. 

ولفت إلي أن آخر سلالة تم استنباطها من الدواجن المحلية كانت فى شهر مايو الماضي لإنتاج لحم تجاريا والتي استغرق وقت إنتاجها ما يقدر بنحو 8 سنوات، بخلاف السلالات الأخرى، مؤكدا أنه يتم بالفعل حاليا تعميمها على محطات المعهد على مستوى الجمهورية، وإذا ثبتت نجاحها يتم توزيعها على النطاق التجاري .
 

رد وزارة الزراعة 

 

من جانبها ، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي بشأن قيام مركز البحوث الزراعية بذبح بعض سلالات الدواجن المصرية النادرة بحجة عدم توافر الأعلاف.
 

وقال د. محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إن الأخبار المتداولة في هذا الشأن عارية تماما عن الصحة .
 

وأضاف أن دور المعهد الأساسي هو الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن حيث يمتلك المعهد 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد حيث تعمل كقطعان بحثية يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وانتاجيا ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي وكل سلالة يتم وضعها في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور اي أمراض .
 

وأكد "الشافعي" انه يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان من اعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة خاصة وان هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض مؤكدًا أن المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيا لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج كما ان ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة بالإضافة الى ان المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.

 

مناشدة هامة

 

وتناشد وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام المُختلفة ومُـرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

سلالات دواجن دواجن مصرية دواجن الزراعة استنباط الإنتاج الحيوانى الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني

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