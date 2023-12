جامعة الفيوم: تعيين الدكتور محمد صفاء الدين عرفة مديرًا تنفيذيًّا للمستشفيات الجامعية

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتعيين الدكتور محمد صفاء الدين محمد صادق عرفة الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب مديرًا تنفيذيًّا للمستشفيات الجامعية لمدة ثلاث سنوات.

والدكتور محمد صفاء حاصل على بكالوريوس : الطب والجراحة – جامعة قناة السويس - 2001 . ، ماجستير : جراحة العظام - كلية الطب - جامعة جامعة قناة السويس– 2006 ، ودكتوراة : جراحة العظام - كلية الطب - جامعة جامعة قناة السويس - 2013

وشغل منصب طبيب امتياز بمستشفيات جامعة قناة السويس مارس 2002 - فبراير 2003 ، و طبيب مقيم جراحة العظام - بمستشفبات جامعة جامعة قناة السويس من : مارس 2003 إلى مارس 2006 ، ثم معيد جراحة العظام - كلية الطب - جامعة جامعة قناة السويس من : مارس 2006 إلى اكتوبر 2006 ، ثم مدرس مساعد جراحة العظام - كلية الطب - جامعة قناة السويس من : اكتوبر 2006 : إلى يوليو 2008 ، ثم مدرس مساعد جراحة العظام - كلية الطب – جامعة الفيوم من : يوليو 2008 – سبتمبر 2013 ، ثم مدرس : 2013 إلى 2019 ، ثم أستاذ مساعد: 2019 حتى الآن.

التدرج الأكاديمى

مديراً عاماً للمستشفيات الجامعية حتى 31/8/2021. والاهتمامات البحثية ، ثم جراحة مناظير الكتف و الركبة

جراحة العمود الفقري ، ثم جراحة المفاصل الصناعية ، ثم جراحة اليد و الطرف العلوي

الرسائل العلمية

رسالة الماجستير: العلاقة بين إنحراف المحور الميكانيكي للطرف السفلي و الفصال العظمى الأولى لمفصل الركبة

رسالة الدكتوراة: تقييم تأثير التوقيت الجراحى لإصلاح قطع عضلة الطوق المدورى على الناتج الوظيفى لمفصل الكتف باستخدام المنظار المفصلى

قائمة الأبحاث

The Correlation Between Mechanical Axis Deviation of the Lower Extremity and Primary Osteoarthritis of the Knee Joint

The Influence of Timing of Arthroscopic Repair of Rotator Cuff Tears of the Shoulder Joint on the Functional Outcome

Relation between Shoulder Arthroscopic and MRI Finding and the Complaint - Intervention Interval of Torn Rotator Cuff tendons.

العلاج الجراحى بأستخدام المنظار المفصلى لمتلازمة الارتطام في الكاحل ، وعلاج الانقلاع العظمي للرباط الصليبي الخلفي بواسطة النهج الجراحي المفتوح محدود التدخل خلف الركبة ، وعلاج التهاب العظام والنخاع المزمن في الكبار بجراحة واحدة : استخدام كبريتات الكالسيوم المحملة بالمضادات الحيوية بمصاحبة نضح نخاع العظام ، ثم دراسة للمقارنة بين نتائج الرد والتثبيت باستخدام الاسلاك المعدنية فى مقابل التثبيت الداخلى بواسطة الشرائح المغلقة لكسور أعلى عظمة العضد ، "إجراء جراحى ثنائي لوتر العضلة تحت الكتفية": طريقة معدلة لطريقة هوكينز للعلاج الجراحى للخلع الخلفى المهمل لمفثل الكتف (مع او بدون كسر اعلى العضد) ، ثم تقييم الناتج الوظيفى بعد التدخل الجراحي لتمزق وتر أخيل المزمن مع تقويته بأستخدام نقل الوتر القابض الطويل لأبهام القدم ، وتقييم الاستجابة المبكرة العضلية و الهيكلية بعد العلاج الانزيمى الأستعواضى في مرضى جوشر بأستخدام نظام تققيم درجة عبء نخاع العظام المعتمد على الفحص بأستخدام الرنين المغناطيسي ، وتثبيت شق واحد مقابل شق مزدوج حسب تصنيف ثلاثى الأعمدة لعلاج كسر هضبة الظنبوب (النوع الخامس والنوع السادس).