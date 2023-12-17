الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن إهداء الفيفا هدية لنجم الأهلي محمد الشناوي بعد تألقه أمام الاتحاد.

وكتب مجدي عبد الغني : فيفا ؛ تُهدي محمد الشناوي صورة تم التقاطها له بعد تصديه لضربة الجزاء كريم بنزيما وهو يُشير بـ رقم واحد.

وكان قد علق محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي على لقاء فريقه أمس امام اتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالسعودية.

وقال الشناوي: “أغلقنا صفحة مباراة اتحاد جدة.. وهدفنا الوصول للنهائي، كل ‏لاعب يجتهد في مركزه من أجل هدف واحد وهو تحقيق الانتصارات من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير".

وأضاف: "التنافس بين الجماهير أمر طبيعي ومن حق جمهور كل فريق أن يشجع لاعبيه ويدعمهم بطريقته”.

وتابع: “التوفيق كان حليفا لنا أمام اتحاد جدة، بعكس ‏الفترة الماضية التي غاب عنا فيها التوفيق ولهذا ظهرنا بشكلنا ومستونا المعتاد”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.