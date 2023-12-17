الأهلي في المونديال| «كولر» و«الشناوي» يتحدثان عن مباراة فلومينينسي في مؤتمر صحفي

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي كابتن الفريق، اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة. ويعقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على استاد الجوهرة، حيث يتحدث الثنائي حول رؤيتهما لمباراة فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وكان الأهلي قد صعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على استاد الجوهرة بمدينة جدة.