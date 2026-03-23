قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في محيط منطقة سد رويحينة، بريف محافظة القنيطرة الشمالي، في جنوب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، سانا، أن قوة مشاة للاحتلال كانت مؤلفة من 30 جنديا، توغلت باتجاه منطقة، سد رويحينة.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على السوريين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.