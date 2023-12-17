اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع مسئولي الصفقات بالقلعة الحمراء في جدة، أثناء بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

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صفقات الاهلي بجدة

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “فاول”: “الخطيب اجتمع على هامش البطولة مع محسن صالح وزكريا ناصف من لجنة التخطيط وأمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات وعدلي القيعي رئيس شركة الكرة”.

الأهلي يوافق على رحيل معتز محمد

وأضاف: “الاجتماع شهد العديد من الملفات أهمهم الموافقة على رحيل لاعب الأهلي الشاب معتز محمد”.



وتابع: “ تناول الاجتماع عدد من اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، أبرزهم أحمد عبد القادر وصلاح محسن”.

وعن موقف أنتوني موديست، اختتم الجندي قائلًا: "موديست لاعب سيء الحظ مع الأهلي، ولا يمكن أن تحكم عليه جماهير القلعة الحمراء وسيرحل مع نهاية الموسم".

تاريخ الاهلي مع كأس العالم

الأهلي أصبح هو الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي يصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

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الأهلي يطيح باتحاد جدة

فاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول في الدفاع، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور في الوسط، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا في الهجوم.