إطلالة فرعونية..غادة إبراهيم تتألق بفستان ذهبي فاخر مرصع بمفتاح الحياة في"القاهرة السينمائي"

خطفَت الفنانة غادة إبراهيم الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، على السجادة الحمراء، بإطلالة جذابة جمعت بين الأناقة والفخامة والحشمة.

تألقت غادة بفستان ذهبي فاخر حمل توقيع بهيج حسين، وجسد بشكل واضح رشاقتها وجسمها النحيف، مزين على الصدر برمز مفتاح الحياة الفرعوني، ما أضفى لمسة فنية راقية وراقية، متماشية مع أجواء افتتاح المتحف الكبير، ونسقت الإطلالة مع تسريحة شعر بني جديدة من مصطفى حنفي، وماكياج سموكي جذاب من كمال حسين، فيما أكمل المصوران ياسر حماية وهاني عبد ربه إبراز فخامة الإطلالة على أعلى مستوى.

وحملت الإطلالة كل عناصر الشياكة والأناقة، حيث كان الفستان محتشمًا وفي نفس الوقت ملفتًا للنظر، مع كمام وجوانتي باللون الأسود، وصندل وشنطة ذهبية متناسقة، ما جعل غادة محط إعجاب كل الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل.

وفي تصريح صحفي، قالت غادة إبراهيم: "أحرص دائمًا على أن تعكس إطلالتي الفنية شخصيتي وذوقي، والفستان الذهبي الذي ارتديته يعكس توازنًا بين الرقي والحشمة، ويبرز هويتي المصرية من خلال رموزها التاريخية، والمهرجان يعد فرصة للتواصل مع صناع السينما العرب والدوليين".

وعلى صعيد النشاطات الفنية، شاركت غادة مؤخرًا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، بطولة رانيا يوسف، وإخراج عبد العزيز النجار، إلى جانب نخبة من النجوم مثل عصام عمر، مايان السيد، محمد ممدوح، دنيا سامي، وألفت إمام.

وتدور أحداث العمل حول مهندس تكييف يعيش حياة روتينية قبل أن يقع في حب فتاتين في الوقت نفسه، ما يضعه أمام سلسلة من المواقف الكوميدية المشوقة.

كما أعلنت غادة إبراهيم عن مشاريعها القادمة مع مخرجين ومنتجين عرب، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال قوية ومؤثرة تعكس تطور السينما المصرية وتعزز حضورها الدولي، وتتيح لها اختيار أدوار متنوعة تظهر إمكانياتها التمثيلية وتجذب جمهورًا واسعًا.