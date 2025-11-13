قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أول تعليق من السودان على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
استبعاد القوة الضاربة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميكاتو الشتوي
مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية
«أبوالغيط» يُوجّه رسالة لمؤسسات «الوثائق العربية»: الحفاظ على التراث مسئولية قومية ودرع لحماية الهوية
قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية
موعد مباراة منتخب مصر وأوزباكستان الودية
صحة غزة: إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 260
خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إطلالة فرعونية..غادة إبراهيم تتألق بفستان ذهبي فاخر مرصع بمفتاح الحياة في"القاهرة السينمائي"

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
قسم الفن

خطفَت الفنانة غادة إبراهيم الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، المقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، على السجادة الحمراء، بإطلالة جذابة جمعت بين الأناقة والفخامة والحشمة. 

تألقت غادة بفستان ذهبي فاخر حمل توقيع بهيج حسين، وجسد بشكل واضح رشاقتها وجسمها النحيف، مزين على الصدر برمز مفتاح الحياة الفرعوني، ما أضفى لمسة فنية راقية وراقية، متماشية مع أجواء افتتاح المتحف الكبير، ونسقت الإطلالة مع تسريحة شعر بني جديدة من مصطفى حنفي، وماكياج سموكي جذاب من كمال حسين، فيما أكمل المصوران ياسر حماية وهاني عبد ربه إبراز فخامة الإطلالة على أعلى مستوى.

وحملت الإطلالة كل عناصر الشياكة والأناقة، حيث كان الفستان محتشمًا وفي نفس الوقت ملفتًا للنظر، مع كمام وجوانتي باللون الأسود، وصندل وشنطة ذهبية متناسقة، ما جعل غادة محط إعجاب كل الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل.

وفي تصريح صحفي، قالت غادة إبراهيم: "أحرص دائمًا على أن تعكس إطلالتي الفنية شخصيتي وذوقي، والفستان الذهبي الذي ارتديته يعكس توازنًا بين الرقي والحشمة، ويبرز هويتي المصرية من خلال رموزها التاريخية، والمهرجان يعد فرصة للتواصل مع صناع السينما العرب والدوليين".

وعلى صعيد النشاطات الفنية، شاركت غادة مؤخرًا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، بطولة رانيا يوسف، وإخراج عبد العزيز النجار، إلى جانب نخبة من النجوم مثل عصام عمر، مايان السيد، محمد ممدوح، دنيا سامي، وألفت إمام.

وتدور أحداث العمل حول مهندس تكييف يعيش حياة روتينية قبل أن يقع في حب فتاتين في الوقت نفسه، ما يضعه أمام سلسلة من المواقف الكوميدية المشوقة.

كما أعلنت غادة إبراهيم عن مشاريعها القادمة مع مخرجين ومنتجين عرب، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال قوية ومؤثرة تعكس تطور السينما المصرية وتعزز حضورها الدولي، وتتيح لها اختيار أدوار متنوعة تظهر إمكانياتها التمثيلية وتجذب جمهورًا واسعًا.

غادة إبراهيم مهرجان القاهرة إطلالة غادة إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

ترشيحاتنا

عمليات جراحية

صحة المنيا : إجراء 1161 عملية جراحية واستقبال 32 ألف حالة طوارئ خلال شهر

حملات تموينية

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخالفين بالقناطر الخيرية

حملات تموينية متنوعة

تحرير 255 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية الدعم بالمنيا

بالصور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد