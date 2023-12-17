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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زوجة الفنان جمال عبد الناصر تكشف لصدى البلد حقيقة تعرضه لوعكة صحية

صدى البلد

نفت الفنانة فاطمة الكاشف زوجة النجم جمال عبد الناصر الأخبار التي انتشرت في الساعات الأخيرة حول تعرضه لـ وعكة صحية و قالت في تصريحات "لصدي البلد " الخبر كاذب  ده تعب عادى وقريبا عنده تصوير إن شاء الله ".

و ذلك جاء بعد منشور الفنانة حنان شوقي بتعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، إذ طالبت الأخيرة جميع متابعي الفنان ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

و أضافت الفنانة فاطمة الكاشف إن الفنان جمال عبد الناصر يمر بأزمة صحية بالفعل ولكنه مجرد دور برد وليس أكثر، علقت تعبان شوية فعلًا عنده نزلة برد  وارتفاع في درجة الحرارة،  
وعن تفاصيل حالته الصحية، أوضحت فاطمة الكاشف: الدكاترة قالوا ده ميكروب من الجو، وإن شاء الله هيكون كويس، وهو حاليًا بياخد مضاد حيوي ادعوله.

كما أنها  كتبت من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قالت "الحمد لله النجم المحترم جمال عبد الناصر الآن بخير وأنا حبيت أطمن كل أحبابه وجمهوره لأن فى مواقع للأسف نشرت أخبارًا غير صحيحة من مصادر مجهولة وإن شاء الله قريبا يصور الجزء الثانى من مسلسل وسط البلد، دعواتكم له بتمام العافية والنجاح والتوفيق فى الأعمال القادمة مع أرق تحياتي وتقديري لكم جميعا ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر، مسلسل "رسالة الإمام" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

أما  الفنانة فاطمة الكاشف فكان آخر أعمالها مسلسل 
حكاية "عيشها بفرحة" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكايتي "ألفريدو" و"ما تيجى نشوف"، وكلاهما سيناريو عمرو محمود ياسين، وهي مقتبسة من كتاب يحمل الاسم ذاته للدكتور مصطفى محمود

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، وهانى عادل، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ونينا المغربى، وإبراهيم السمان، ومروان يونس،  وحنان سليمان،  فاطمة الكاشف، عايدة فهمي   وجيهان خيرى، وإسراء أحمد عطية، 
، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، وياسر فرج، وسالى حماد، ومحمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

55 مشكلة حب أزمة صحية الفنانة حنان شوقي الفنان جمال عبد الناصر الفنانة فاطمة الكاشف المؤلف محمد هشام عبية تعرضه لوعكة صحية مفاجئة جمال عبد الناصر حكاية عيشها بفرحة في شهر رمضان

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