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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يخالف اللوائح.. فيفا يصدم الأهلي ويرفض هذا الطلب.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب الأهلي بارتداء تيشرت مكتوب عليها رقم ٧٢ أثناء فترة الاحماء .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب الأهلي بشأن ارتداء قميص يحمل رقم 72 أثناء فترة الإحماء.

وتابع :" تلقت بعثة الأهلي خطابا من فيفا اليوم الأحد يفيد برفض ارتداء لاعبي الأهلي قمصان تحمل رقم 72 مثلما حدث أمام اتحاد جدة.

وأضاف :"هذه الواقعة مخالفة للوائح الاتحاد الدولي والتي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب.

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