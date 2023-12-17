يخالف اللوائح.. فيفا يصدم الأهلي ويرفض هذا الطلب.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب الأهلي بارتداء تيشرت مكتوب عليها رقم ٧٢ أثناء فترة الاحماء .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلب الأهلي بشأن ارتداء قميص يحمل رقم 72 أثناء فترة الإحماء.

وتابع :" تلقت بعثة الأهلي خطابا من فيفا اليوم الأحد يفيد برفض ارتداء لاعبي الأهلي قمصان تحمل رقم 72 مثلما حدث أمام اتحاد جدة.

وأضاف :"هذه الواقعة مخالفة للوائح الاتحاد الدولي والتي تمنع أي شعارات دينية أو سياسية أو شخصية لأي سبب من الأسباب.