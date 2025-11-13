قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منال عبد اللطيف تتصدر التريند بعد خلع الحجاب.. تفاصيل

منال عبد اللطيف
منال عبد اللطيف
قسم الفن

تصدرت الفنانة منال عبد اللطيف مؤشر البحث “جوجل” بعد ساعات من انتشار صور لها مع الإعلامي شريف باهر ظهرت خلالها بدون حجاب.

وتعرضت منال عبد اللطيف لحملة انتقادات وهجوم كبير من المتابعين على السوشيال ميديا بسبب قرارها خلع الحجاب بعد 12 عاما من ارتدائه.

ما حدث مع منال عبد اللطيف على مواقع التواصل الاجتماعي يتكرر بشكل دائم مع أي فنانة تخلع الحجاب، أيا كان سنها.

ورفضت منال عبد اللطيف الرد على الانتقادات التي وجهت لها، وقالت إن معندهاش تعليق على حد، إشارة لرغبتها في عدم الدخول في جدال غير مجد مع أحد.

ونشرت الفنانة منال عبد اللطيف مجموعة من الصور التى تظهر فيها مع الإعلامي شريف باهر، حيث قررت خلع الحجاب بعد ارتدائه 12 عاما.

وحرصت منال عبد اللطيف على الظهور لأول مرة بدون حجاب لتعلن عن خلعها له بعد 12 عاما من ارتدائه.

وقد أكدت الفنانة منال عبد اللطيف أن فكرة خلع الحجاب تراودها، وذلك فى حوار تليفزيوني مع الإعلامية مروة صبري من فترة سابقة.

وقالت منال عبد اللطيف: "فكرت إني أقلع الحجاب، ليه الفكرة بتراودني لأن أوقات بتوحشني منال المنطلقة، وأنا بطبيعتي منطلقة وأوقات بتوحشني منال وأبقى عايزة أنطلق في كل حاجة وإن مفيش حاجة تقيدني، لكن سريعًا بقول لأ إنتي تدعي ربنا إنه يثبتك لأن دي خطوة مش هينة على طول برجع لدماغي فورًا لكن بتراودني الفكرة طبعًا بتراودني».

وأضافت منال عبد اللطيف: وكل ما بتيجي الفكرة على بالي وأقول يا منال اقلعي بقى الحجاب وبعدين أقول لنفسي إنتي أخدتي الخطوة وقعدتي السنين دي، والفكرة اللي بتلح عليا إن إن شاء الله لما بنتي الكبيرة فرح تتجوز بفكر إني في الفرح أقلع الحجاب مش عارفة ليه بس الفكرة دي بتزن عليا ومش ضروري ألبس فستان مفتوح أهم حاجة إني أكون منطلقة، لأن دايمًا الطرحة بتضايقني وأقعد طول الوقت أظبطها، وبقالي 11 سنة محجبة".

منال عبد اللطيف شريف باهر خلع الحجاب

