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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: استكمال دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن استمرار الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالي ، اليوم الأحد، خلال الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية للمحليات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التى تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة ، حيث يحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يومياً ، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كافة المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع ، وقال وزير التنمية المحلية أن الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل سينفذ نهاية يناير ٢٠٢٤ و لمدة 3 أسابيع.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثالث والأخير من الجزء الأول لدورة إعداد قادة المستقبل، يركز علي عدة موضوعات هامة منها التعريف بمفهوم التنمية الاقتصادية وإطارها القانوني من خلال التعريف بالاقتصاد الكلي والجزئي ومؤشرات بيئة أداء الأعمال والشمول المالي، والتعريف بمفهوم التنمية الصناعية واللوجستية وإطارها القانوني، وتشمل الدورة التعريف بعدة قوانين هامة منها قانون الإشغالات رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته ٢٠١٨، وقانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٠٢، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وإدارة الأسواق، وقانون مقابل التحسين رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥.

 

كما سيعرض خلال الأسبوع الثالث من الجزء الأول لدورة إعداد قادة المستقبل بعض المشروعات الهامة التي تقوم بها الوزارة مثل "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ومبادرة "حياة كريمة" والتفتيش والمتابعة، ويتضمن البرنامج التدريبي جلسة محاكاة عن تطوير منظومة الحفاظ علي أصول الدولة وإداراتها "اجتماع مجلس محافظين"،  بالإضافة الي تنمية مهارات طرق التفكير في المشكلات من خلال التفكير الناقد والتفكير التصميمي، ويختتم البرنامج التدريبي بورشة عمل تطبيقية لمهارات طرق التفكير في حل المشكلات.

دورة إعداد قادة المستقبل مركز سقارة التنمية المحلية هشام امنة قادة المستقبل

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