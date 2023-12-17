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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تنفيذ دورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض بمركز سقارة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في حديثه عن الدورات التدريبية التي يتضمنها الأسبوع الـ ١٩ من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، التي تبدأ اليوم الأحد، إن دورة "التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض" يستفيد منها ٢٨ من المديرين والعاملين بإدارات التعاون الدولي، ويتم تنفيذها تحت إشراف إدارة التعاون الدولي بالوزارة وفريق مدربين من الـ TOT، مؤكدًا علي أهمية الدور الذي تلعبه مشروعات التعاون الدولي في عملية التنمية، لذلك تتناول الدورة التعريف بمفهوم الاتصال الفعال وأهميته وعناصره ومعايير فاعليته، وأنماط السلوك، ومفهوم مهارات التفاوض وأنواعه وكيفية تطوير مهارات التفاوض، وتضمن الدورة أيضًا جلسات محاكاة حول التفاوض ومفهوم التخطيط وأهميته، بالإضافة إلى مفهوم التعاون الدولي وشروطه، ودور المؤسسات الرسمية والغير رسمية في إدارة مشروعات التعاون الدولي وكيفية عمل مقترح مشروع ممول من التعاون الدولي "مبادلة الديون".

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة "تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ PowerBl" والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستفيد منها ٢٦ متدرب من جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الدورة تتناول إجراء العمليات الحسابية على البيانات، وكيفية إنشاء أوراق عمل ديناميكية باستخدام PivotTables‏ ، وتشغيل مصادر بيانات Power BI‏ (التقارير الأساسية)، العمل مع العناصر المرئية، تدريب عملي علي تصفية البيانات والتنقل عبر الخرائط الأساسية، وإنشاء نماذج البيانات، وتختم الدورة بالتعريف بكيفية النشر الأساسي والمراجعة.

وفي ضوء استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم دورة "تقييم الأثر البيئي والمجتمعي" خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG ، ويستفيد منها ٣٠ من مسئولي المشاركة المجتمعية والاعتبارات البيئية بجميع المحافظات.

هشام امنة التنمية المحلية الدورات التدريبية التعاون الدولي

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