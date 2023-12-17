مناظرة 3290 حالة بالدقهلية ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 3290 حالة.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 382 حالات باطنة , 464 تخصص الجلدية و 185 حالة بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 30 حالة حرجة ونحو 240 حالة أطفال إلى جانب 77 حالة نساء وتوليد.



وأشار إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة ماسح ضوئي، كاميرا.

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