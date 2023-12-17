وزيرة خارجية فرنسا تدعو إسرائيل لهدنة فورية ودائمة في غزة

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الأحد، إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن تضغط من أجل هدنة "فورية ودائمة" في الحرب مع حماس في قطاع غزة.

وقالت وزير خارجية فرنسا، خلال لقاءها بوزير خارجية الاحتلال، إيلي كوهين، في تل أبيب، إن فرنسا تدعو إلى هدنة جديدة فورية ودائمة في غزة.

وشددت كولونا على أن "ما يحدث في غزة مقلق جدا لفرنسا في ظل مقتل عدد كبير من المدنيين يجب التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة ونؤكد دعمنا لاسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأكدت على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن وقف إطلاق النار في غزة حاليا "سيكون خاطئا وسيخدم حماس".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: هناك فرصة لتفادي الحربب ضد لبنان لكن سنتصرف في مواجهة أي تصعيد.

وأكد كوهين أنه "بإمكان فرنسا لعب دور كبير في تجنب الحرب مع لبنان".

وجاءت زيارة كولونا بعد يوم واحد من إدانة باريس لضربة إسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية، مطالبة "بتسليط الضوء" على الظروف.

ومن المقرر أن تلتقي كولونا بعائلات الرهائن الفرنسيين الذين لا يزالون محتجزين في غزة وتدعو إلى "هدنة إنسانية جديدة فورية ودائمة"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية.