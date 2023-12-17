قومى المرأة يهنئ ابتسام زايد لتتويجها بذهبية الجائزة الكبرى العالمية للدراجات ببولندا

هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، اللاعبة ابتسام زايد لتتويجها بذهبية بطولة الجائزة الكبرى العالمية للدراجات داخل المضمار ببولندا في سباق الملاحقة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الفوز المشرف للبطلة ابتسام زايد التي رفعت اسم مصر عاليا فى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة أنه يعد انتصارا جديدا لفتيات مصر.

جدير بالذكر أن ابتسام زايد تشارك في البطولة في إطار الاستعداد للتأهل لأولمبياد باريس 2024، وتقام البطولة بمشاركة مصر، وفرنسا، وأوكرانيا، وسلوفاكيا، وتركمستان، بالإضافة إلى بولندا البلد المستضيف.