الجامعة العربية تنظم احتفالية ثقافية للغة العربية بمناسبة يومها العالمي

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالية ثقافية عن اللغة العربية غدا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي تم إعلانه بموجب القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 3190 لعام 1973، وبمقتضاه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، كما تم بمقتضاه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وتحرص الأمانة العامة على تنظيم احتفالية لليوم العالمي للغة العربية في إطار اهتمامها باللغة العربية ولتمكينها على كافة الأصعدة، كونها العامل المستقل للحفاظ على الهوية العربية.

ويتضمن برنامج الاحتفالية محاضرات حول: أصول اللغة العربية وتاريخها وانتشارها وظهور اللهجات المختلفة وتأثيرها وتأثرها باللغات الأخرى، وعلوم وفنون وآداب اللغة العربية، وأهم التحديات التي تواجه اللغة العربية وانتشار ظواهر مثل الفرانكوآراب، والخط العربي وأنواعه وجمالياته ودوره في انتشار الثقافة العربية.

ويتضمن برنامج العمل للاحتفالية أيضا معرض للخط العربي تحت عنوان (فلسطين في القلب) متضمن لوحات حول هذا الشعار مقدم من مدرسة القلم لفنون الخط العربية - وهي مدرسة مستقلة لتعليم فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية- بمشاركة فنانين في مجال الخط العربي، بالإضافة الى عمل عرض لتطبيقات الخط العربي على الخامات المختلفة، وورشة عمل حول كتابة الخط العربي بأنواعه واشكاله المختلفة للمشاركين مقدم من خطاطين من أكاديمية الخط العربي والزخارف بمعهد خليل اغا.

ويشارك في الاحتفالية الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء متخصصين في مجال اللغة العربية.