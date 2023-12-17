عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تنظم احتفالية ثقافية للغة العربية بمناسبة يومها العالمي

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالية ثقافية عن اللغة العربية غدا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي تم إعلانه بموجب القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 3190 لعام 1973، وبمقتضاه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، كما تم بمقتضاه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وتحرص الأمانة العامة على تنظيم احتفالية لليوم العالمي للغة العربية في إطار اهتمامها باللغة العربية ولتمكينها على كافة الأصعدة، كونها العامل المستقل للحفاظ على الهوية العربية.

ويتضمن برنامج الاحتفالية محاضرات حول: أصول اللغة العربية وتاريخها وانتشارها وظهور اللهجات المختلفة وتأثيرها وتأثرها باللغات الأخرى، وعلوم وفنون وآداب اللغة العربية، وأهم التحديات التي تواجه اللغة العربية وانتشار ظواهر مثل الفرانكوآراب، والخط العربي وأنواعه وجمالياته ودوره في انتشار الثقافة العربية.

ويتضمن برنامج العمل للاحتفالية أيضا معرض للخط العربي تحت عنوان (فلسطين في القلب) متضمن لوحات حول هذا الشعار مقدم من مدرسة القلم لفنون الخط العربية - وهي مدرسة مستقلة لتعليم فن الخط العربي والزخرفة الإسلامية- بمشاركة فنانين في مجال الخط العربي، بالإضافة الى عمل عرض لتطبيقات الخط العربي على الخامات المختلفة، وورشة عمل حول كتابة الخط العربي بأنواعه واشكاله المختلفة للمشاركين مقدم من خطاطين من أكاديمية الخط العربي والزخارف بمعهد خليل اغا.

ويشارك في الاحتفالية الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء متخصصين في مجال اللغة العربية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

ترشيحاتنا

إعلان صادم من روسيا بشأن تمديد تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

واقفة وراء البسطاء.. ليلى علوي: يسرا بتوزع عيش ولحمة لله

بابا الفاتيكان يعلق على مقتل امرأتين من الكاثوليك برصاص الاحتلال في غزة

بدون استثناءات.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

غالبيتهم من السوريين.. إنقاذ 51 شخصًا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. لن تصدق ثمن فستان هيدي كرم المثير للجدل بمهرجان الجونة

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

فيديو

غادة عبدالرازق: صنفوني ممثلة إغراء بسبب "الأجندة الحمرا"

فيديو لجندي إسرائيلي يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

سروال إليسا تمزق وأظهر جزءًا من جسمها.. ماذا فعلت على المسرح؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ