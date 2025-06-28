إيران تتمسك ببرنامجها النووي وتتهم الوكالة الدولية بالصمت على الهجمات

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، التزام طهران بحماية "مصالحها الوطنية ومكتسباتها العلمية"، مشددًا على أن العلماء الإيرانيين سيواصلون عملهم رغم ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي-الأمريكي" على منشآت نووية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي رسالة موجهة إلى الشعب الإيراني مساء الجمعة، قال إسلامي إن الهجمات الأخيرة استهدفت منشآت تخضع لإشراف دولي دائم، واعتبر ذلك "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات لن تثني بلاده عن مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي.

ووجه انتقادًا حادًا إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، واصفًا صمته حيال الهجمات بـ"المريب"، ومتهماً إياه بالمساهمة غير المباشرة في تبريرها.

استعداد للمفاوضات بشروط… وتمسك بالصواريخ

من جهته، جدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، التأكيد على أن طهران ماضية في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، مع التمسك بحقها السيادي في إدارة برنامجها النووي.

وأوضح أن إيران قد تقبل، كجزء من اتفاق شامل، بنقل مخزوناتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% إلى دولة ثالثة مقابل الحصول على "الكعكة الصفراء"، أو الإبقاء عليها داخل البلاد بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد إيرواني على أن إيران "لا تعترف بأي قيود مفروضة على برامجها الصاروخية"، معتبرًا أن هذه القدرات تمثل جزءًا من السيادة الوطنية التي لا تقبل المساومة.

وأضاف أن طهران منفتحة على التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك فتح الباب أمام الاستثمارات الغربية والأمريكية، "شريطة أن يتم ذلك في إطار من الاحترام المتبادل لسيادة إيران وحقوقها النووية".