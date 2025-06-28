قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسبب الانتفاخ والتقلصات.. احذر هذه العادات اليومية
شروط جديدة.. الزمالك يعلن موقفه من احتراف حسام عبد المجيد بروسيا
رئيس الوزراء يفتتح أحد مصانع الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان.. اليوم
علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات
إمكانيات اللاعبين.. إكرامي يدافع عن مدرب الأهلي | لمن وجه اللوم؟
بعد اعتزاله.. ماذا قدم محمد عبد الشافي بملاعب مصر والسعودية؟
انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت 28-6-2025
أسعار ومواصفات BMW X7 موديل 2025 في السعودية.. صور
إيران تحتج بالأمم المتحدة على تصريحات ترامب ضد خامنئي وتطالب بإدانة دولية
عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟
إنجازات وتحديات ثورة 30 يونيو.. ندوة تثقيفية بقصور الثقافة بالإسكندرية
غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس واستنفار أمني واسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تحتج بالأمم المتحدة على تصريحات ترامب ضد خامنئي وتطالب بإدانة دولية

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أرسلت إيران رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن، احتجاجًا على التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، معتبرة تلك التصريحات "تحريضًا صريحًا على الإرهاب" و"انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي".

وجاء في الرسالة التي قدّمها المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن الجمهورية الإسلامية "تدين بشدة التصريحات التي صدرت عن مسؤولي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بحق القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وتعتبرها تحريضًا علنيًا على ارتكاب أعمال عدوانية واغتيالات خارج نطاق القانون".

 المادة 51 ودعوة لاتخاذ موقف حاسم

وأكد إيرواني في الرسالة أن بلاده "تحتفظ بحقها الأصيل في ممارسة الدفاع المشروع، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، داعيًا مجلس الأمن إلى "إدانة التهديدات العلنية وغير القانونية الصادرة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، والتي تمثل تحديًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن "محاولة تطبيع جريمة الاغتيال كأداة سياسية، كما ورد في تصريحات ترامب، تمثل سابقة خطيرة"، مضيفًا أن هذا النوع من التهديدات يجب أن يُقابل بموقف واضح من المجتمع الدولي لمنع تقويض أسس النظام القانوني العالمي.

تصريحات ترامب وتصعيد خطابي خطير

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدلى بتصريحات شديدة اللهجة يوم الجمعة، اتهم فيها المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"الكذب"، وقال إنه أنقذه من "موت بشع ومهين"، موضحًا أنه منع إسرائيل أو القوات الأمريكية من استهدافه خلال الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب.

وصرّح ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "كنت أعلم مكانه بدقة، وكان يمكننا إنهاء حياته، لكنني لم أسمح بذلك"، في تصريح أثار انتقادات حادة في إيران وردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

دعوة لمساءلة قانونية دولية

وفي ختام الرسالة، دعت إيران الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "إعادة التأكيد على الالتزامات القانونية لجميع الدول في منع التحريض أو الدعم لأي أعمال اغتيال أو إرهاب تستهدف مسؤولي دول أخرى"، كما طالبت باتخاذ إجراءات فعلية "لمحاسبة الأطراف التي تنتهك قواعد القانون الدولي من خلال هذه التصريحات والأفعال الخطيرة"، مؤكدة أن تجاهل هذه التصريحات قد يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات مستقبلاً.

إيران مجلس الأمن طهران أمريكا قصف إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

نعش الضحايا

ليلة بكت فيها المنوفية.. القصة الكاملة لـ حادث الطريق الإقليمي | ماذا حدث مع ضحايا لقمة العيش

رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل

فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب

صور الضحايا

ننشر صور ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

زيادة المرتبات

ثورة 30 يونيو والمرتبات.. كيف ارتفع الدخل من 1200 إلى 7000 جنيه؟

دفن الضحايا

أول تحرك برلماني بشأن حادث الطريق الإقليمي .. بيان عاجل

ترشيحاتنا

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

رئاسة أبو العينين للاتحاد من أجل المتوسط تعزز دور مصر في رسم السياسات الإقليمية والدولية.. ورئيس لجنة برلمانية يعلق

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

بعد تسلم أبو العينين رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط | أستاذ قانون دولي: يمنح القاهرة القدرة على التأثير في الأجندة الإقليمية والدولية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية

بالصور

تسبب الانتفاخ والتقلصات.. احذر هذه العادات اليومية

احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر
احذر هذه العادات اليومية.. تسبب الانتفاخ والتقلصات دون أن تشعر

حسام موافي يحذر من تجاهل الإمساك المزمن.. وصفة لتحسين حركة الأمعاء

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

كنز غذائي حقيقي ..شوربة الكوارع تعيد الحيوية للعظام والجسم

شوربة الكوارع
شوربة الكوارع
شوربة الكوارع

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بدون تسبيك

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء
طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

فيديو

مقتل بلوجر شهير علي اللايف

لحظة مرعبة على اللايف.. مقـ..تل بلوجر شهير على تيك توك أمام جمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد