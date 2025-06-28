وفاة شيخ كهنة بني سويف.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

توفي، أمس الجمعة، الأب الفاضل القمص توما عشم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأبو صير مركز الواسطى وشيخ كهنة إيبارشية بني سويف، عن عمر تجاوز ٨٩ سنة، بعد خدمة كهنوتية استمرت أكثر من ٥٩ سنة.

ولد الأب المتنيح (المتوفي) يوم ١ مارس عام ١٩٣٦، وسيم كاهنًا يوم ٣ يونيو عام ١٩٦٦. ونال رتبة القمصية يوم ١٥ مايو ١٩٨٩.

والأب الراحل والد الأب القس هدرا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بكوم أبو راضي، مركز الواسطى.

هذا وسوف تقام صلوات تجنيزه الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، في كنيسته، بحضور نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة شيخ الكهنة القمص توما عشم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولشعب كنيسته، طالبًا له النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.