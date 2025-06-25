وفاة كاهن من إيبارشية ديروط.. والبابا تواضروس يقدم واجب العزاء

توفي اليوم الأب القس سيفين عبدالله ، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشلش، التابعة لإيبارشية ديروط وصنبو، محافظة أسيوط، عن عمر تجاوز ٥٢ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٢٦ سنة.

ولد الأب المتنيح (المتوفي) يوم ٢٥ مارس عام ١٩٧٣ وسيم كاهنًا في ١١ سبتمبر ١٩٩٩.

وهو شقيق القمص رافائيل عبدالله كاهن كنيسة السيدة العذراء بمهمشة، بالقاهرة،

وسوف تقام صلوات تجنيزه الساعة الثالثة عصر اليوم، في كنيسة السيدة العذراء، مقر المطرانية بديروط، بحضور نيافة الأنبا برسوم مطران صنبو وديروط.

البابا تواضروس يقدم التعزية

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا برسوم مطران إيبارشية ديروط وصنبو، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القس سيفين عبدالله، كما يتقدم بالتعزية لشقيقه القمص رافائيل عبدالله، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفس الأب المنتقل النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.