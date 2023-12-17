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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الطرد أمام الاتحاد.. فرمان من فيفا ضد موديست في مونديال الأندية

موديست
موديست

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار فيفا بإيقاف موديست بعد طرده أمام اتحاد جدة  ليغيب عن باقي مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية. 

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"أبلغ "فيفا" النادي الأهلي بإيقاف موديست لمدة مباراتين بعد طرده أمام اتحاد جدة وتوقيعغرامة مالية على اللاعب قدرها 30 ألف فرنك".

 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد اتحاد جدة السعودي في عقر داره بثلاثية مقابلهدف، وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ويواجه فليومينينسي البرازيلي.
 

وسجل كريم بنزيما نجم اتحاد جدة الهدف الأول في شباك النادي الأهلي في الدقيقة 92 في المباراة التي أقيمت بينهماعلي ملعب الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

 

وأوضح موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المتخصص بالرياضة العالمية، أن كريم بنزيما الفرنسى حصل على جائزة بسيطةبعد الهزيمة الكبيرة من النادي الأهلي، حيث سجل بنزيما رقما قياسيا جديدا ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ كأسالعالم للأندية، برصيد 6 أهداف مثل جاريث بيل، وخلف كريستيانو رونالدو وأهدافه السبعة .

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