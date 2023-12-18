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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : زيادة الثروة

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

 احرصي على تسوية كافة المشاكل في حياتك العاطفية لتبقى سعيدة، كما ستمنحني التحديات البسيطة في المكتب فرصًا للنمو المهني، سيكون هناك رخاء في الحياة وستكون أيضًا جيدًا من حيث الصحة.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

 السيطرة على أعصابك وعدم الدخول في جدالات حول مواضيع عاطفية بما في ذلك الأهل والأشقاء. قد ينفصل بعض الذكور من مواليد برج الجوزاء، لكن هذا سيمهد الطريق أيضًا لمستقبل أفضل، من الممكن أن تحمل المرأة المتزوجة في النصف الثاني من الأسبوع.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

كن حذرًا بشأن صحتك لأن المشكلات الصحية البسيطة ستكون هناك. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب توخي الحذر أثناء القيام بالمهام الثقيلة، مارس اليوجا ومارس التمارين الرياضية في الصباح للحفاظ على لياقتك. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

 تعامل مع العملاء دبلوماسيًا واستخدم مهارات الاتصال لديك أثناء التفاوض، سيحصل بعض مواطني الجوزاء على تقييم أو ترقية في الدور.  ‏

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

هذا هو الوقت المناسب لتسوية جميع المستحقات وحتى شراء الذهب كاستثمار، سيشتري مواليد الجوزاء سيارة أو سيستثمرون أيضًا في العقارات. في حين أن أعمال المضاربة فكرة جيدة لزيادة الثروة.

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