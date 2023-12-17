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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السنيورة: نتنياهو يريد فتح جبهة مع لبنان للهروب من فضيحة 7 أكتوبر

فؤاد السنيورة رئيس
فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق

أكد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن إسرائيل أطلقت سيل من التحديات إلى لبنان من أجل فتح جبهة جديدة، مضيفا أن الاحتلال يهدف من هذا الأمر تعويض الخسارة والهروب من الفضيحة التي حدثت لهم 7 أكتوبر الماضي.

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وأضاف فؤاد السنيورة، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود معركة شخصية تدفعه لتوسيع دائرة الحرب، متابعا أن الشعب الفلسطيني يعاني من حرب إبادة.

وتابع فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن لبنان منهك ويعاني من ثلاث أزمات سياسية واقتصادية ونزوح السوريين، وليس بامكان لبنان الدخول في حرب حاليا.

السنيورة الشعب الفلسطيني حرب إبادة رئيس وزراء لبنان فلسطين فؤاد السنيورة

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