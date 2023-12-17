السنيورة: نتنياهو يريد فتح جبهة مع لبنان للهروب من فضيحة 7 أكتوبر

أكد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن إسرائيل أطلقت سيل من التحديات إلى لبنان من أجل فتح جبهة جديدة، مضيفا أن الاحتلال يهدف من هذا الأمر تعويض الخسارة والهروب من الفضيحة التي حدثت لهم 7 أكتوبر الماضي.



وأضاف فؤاد السنيورة، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود معركة شخصية تدفعه لتوسيع دائرة الحرب، متابعا أن الشعب الفلسطيني يعاني من حرب إبادة.

وتابع فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن لبنان منهك ويعاني من ثلاث أزمات سياسية واقتصادية ونزوح السوريين، وليس بامكان لبنان الدخول في حرب حاليا.