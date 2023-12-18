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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : تغيير وظيفي

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

تمتع بحياة شخصية ومهنية متوازنة هذا الأسبوع، في حين أن حياتك العاطفية سوف تكون سليمة، سيتم الانتهاء من المهام المكتبية في الوقت المحدد، حل المشاكل المالية داخل الأسرة، سوف تستمتع أيضًا بصحة جيدة هذا الأسبوع.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

على الرغم من أن صحتك ستكون جيدة بشكل عام، إلا أن مواليد برج الجدي الذين يعانون من مشاكل في القلب يجب أن يكونوا حذرين، قد يصاب كبار السن بمشاكل في الجهاز التنفسي وستكون المشاكل المتعلقة بالنوم شائعة أيضًا. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

سيقوم بعض مواليد برج الجدي بتغيير وظائفهم هذا الأسبوع للحصول على حزمة أفضل، يمكن لأولئك الذين يحرصون على ترك الصحيفة أن يفعلوا ذلك في النصف الأول من اليوم، ويمكنك أن تتوقع إجراء مكالمات لإجراء المقابلة خلال يوم أو يومين. 

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

سيكون مواليد برج الجدي العازبون محظوظين بالعثور على حب جديد واحتضان العلاقة بسعادة، ومع ذلك، تأكد من أن ذلك لا يؤثر على حياتك العاطفية الحالية أو أمنك الزوجي. 

 ‏توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

لن تكون هناك مشكلة مالية كبيرة ويمكنك أيضًا توقع زيادة في الراتب، سيحصل رجال الأعمال على أموال لتوسيع التجارة إلى مناطق جديدة.

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