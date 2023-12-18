معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

كشف تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية ان البشرية على مشارف حرب عالمية ثالثة بين البشر والبعوض والقردة وترجع تلك المؤشرات إلى معاناة الإنسان خلال السنوات الأخيرة من الأمراض العابرة له عبر أجناس أخرى من الكائنات الحية، وأصبحت الفيروسات تعرف طريقها إلى البشر عبر البعوض والقردة، حيث يمتلك كلاهما قدرة كبيرة على إعادة الكثير من الفيروسات بعد تطورها بداخله إلى الإنسان.

الانسان يحارب فيروسات القردة والبعوض

بحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإنه يمكن أن يحمل البعوض فيروسات بما في ذلك حمى الضنك والملاريا وشيكونغونيا وزيكا، والكارثي في تلك الفيروسات أنها تشكل تهديدًا متزايدًا للصحة العامة في الخارج وفي الولايات المتحدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.