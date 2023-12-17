اليونان تمرر ميزانية 2024 وتتوقع نموا أعلى

وافقت اليونان على ميزانيتها لعام 2024 يوم الأحد، متوقعة ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.9% من 2.4% هذا العام نتيجة لإيرادات السياحة القوية وأموال الاتحاد الأوروبي التي تساعد الاستثمار.

وجرت الموافقة على الميزانية بأغلبية 158 صوتا، وهي أغلبية حكومة رئيس الوزراء المحافظة كيرياكوس ميتسوتاكيس، في المجلس المؤلف من 300 مقعد.

وتستهدف أثينا تحقيق فائض أولي في الميزانية ــ والذي يستثني تكاليف خدمة الدين ــ بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ارتفاعاً من فائض قدره 1.1% هذا العام.

وتعافت اليونان، الدولة الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بقوة منذ خروجها من عمليات الإنقاذ الدولية بقيمة أكثر من 260 مليار يورو في عام 2018، مما يمثل نهاية أزمة الديون التي استمرت عشر سنوات.

وتحتاج الدولة، التي استعادت مكانتها من الدرجة الاستثمارية في عام 2023 بعد 13 عامًا، إلى الحفاظ على فوائض الميزانية الأولية للتأكد من أن ديونها مستدامة.

وخصص نحو 1.4 مليار يورو من الإنفاق لتعزيز الدخل، بما في ذلك زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية لأول مرة منذ عام 2010.