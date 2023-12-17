عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تمرر ميزانية 2024 وتتوقع نموا أعلى

صدى البلد

وافقت اليونان على ميزانيتها لعام 2024 يوم الأحد، متوقعة ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.9% من 2.4% هذا العام نتيجة لإيرادات السياحة القوية وأموال الاتحاد الأوروبي التي تساعد الاستثمار.

وجرت الموافقة على الميزانية بأغلبية 158 صوتا، وهي أغلبية حكومة رئيس الوزراء المحافظة كيرياكوس ميتسوتاكيس، في المجلس المؤلف من 300 مقعد.

وتستهدف أثينا تحقيق فائض أولي في الميزانية ــ والذي يستثني تكاليف خدمة الدين ــ بنسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ارتفاعاً من فائض قدره 1.1% هذا العام.

وتعافت اليونان، الدولة الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بقوة منذ خروجها من عمليات الإنقاذ الدولية بقيمة أكثر من 260 مليار يورو في عام 2018، مما يمثل نهاية أزمة الديون التي استمرت عشر سنوات.

وتحتاج الدولة، التي استعادت مكانتها من الدرجة الاستثمارية في عام 2023 بعد 13 عامًا، إلى الحفاظ على فوائض الميزانية الأولية للتأكد من أن ديونها مستدامة.

وخصص نحو 1.4 مليار يورو من الإنفاق لتعزيز الدخل، بما في ذلك زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية لأول مرة منذ عام 2010.

ازمة الديون اتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الناتج المحلي الاجمالي حكومة رئيس الوزراء تكاليف خدمة الدين كيرياكوس ميتسوتاكيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

صدمة في الزمالك.. مجلس الدولة يقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

موضوعات متعلقة

فرنسا: غزة بحاجة إلى العودة لهدنة دائمة

مصرع 9 عمال في إنفجار بمصنع متفجرات في ناجبور بالهند

الصحة الفلسطينية تعلن إحصائية جديدة لشهداء غزة

ميلوني تهاجم رائدة أعمال إيطالية بارزة وتهددها بغرامة طائلة لاتهامها بالتضليل

سيدة ثلاثينية تتهم رجل أعمال هنديا شهيرا بالاعتداء عليها

فشل استخباراتي.. الاحتلال يكتشف نفقا ضخما لـ حماس استخدمته في 7 أكتوبر

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات في قطاع غزة مستمر منذ أربعة أيام

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف "أكبر نفق لحماس" في غزة

ترشيحاتنا

شاهد.. السيسي يقدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد

استشهاد 90 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لـ مخيم جباليا

بعثة الأهلي تشكر السعودية على الحفاوة والمساندة.. وتشيد بالروح الرياضية بين الجماهير

ملك جوجل.. كريستيانو يحقق رقما قياسيا جديدا خلال الربع قرن الأخير

سوريا.. هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

حزب الله يعلن مصرع 3 من عناصره في الاشتباكات مع إسرائيل |بالأسماء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم ليلى علوي ولبلبة| نجوم الفن في العرض الأول لفيلم آل شنب.. صور

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ